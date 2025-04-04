40-летний футболист – среди самых результативных легионеров сезона в чемпионате Греции

Полузащитник столичной "Каллитеи" Матье Вальбуэна через несколько недель после старта первенства отметил 40-летний юбилей. Но это не остановило француза в продолжении карьеры. После сезона в составе кипрского "Аполлона" он вернулся в Грецию, где 4 кампании отыграл за "Олимпиакос".

В активе воспитанника "Бордо" 7 голевых действий в 24 матчах. Только в своем дебютном сезоне в этом чемпионате футболист оформил больше результативных действий (2019/20, 7 забитых мячей и 12 ассистов).

Сейчас "Каллитея" находится на предпоследнем месте таблицы (21 балл).