40-летний футболист – среди самых результативных легионеров сезона в чемпионате Греции
Класс никуда не исчезает
Фото: Твиттер Олимпиакоса
Полузащитник столичной "Каллитеи" Матье Вальбуэна через несколько недель после старта первенства отметил 40-летний юбилей. Но это не остановило француза в продолжении карьеры. После сезона в составе кипрского "Аполлона" он вернулся в Грецию, где 4 кампании отыграл за "Олимпиакос".
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В активе воспитанника "Бордо" 7 голевых действий в 24 матчах. Только в своем дебютном сезоне в этом чемпионате футболист оформил больше результативных действий (2019/20, 7 забитых мячей и 12 ассистов).
Сейчас "Каллитея" находится на предпоследнем месте таблицы (21 балл).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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