Скандал в Болгарии: работник VAR попал в кадр с букмекерским сайтом во время матча ЦСКА - Локомотив

В болгарском футболе разгорелся громкий скандал, связанный с возможными договорными матчами. Инцидент произошел перед матчем Первой лиги между "ЦСКА София" и "Локомотивом" (1:0).

По традиции перед стартовым свистком эфир на несколько секунд переключили на комнату VAR. Но внимание болельщиков привлекла не работа судей, а действия одного из технических работников.

Оператор был замечен за просмотром букмекерского сайта на своем телефоне. На кадрах видно, как специалист держит телефон с открытой страницей платформы для ставок. Когда работник понял, что попал в кадр, он выглядел растерянным.