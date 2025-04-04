Скандал в Болгарии: работник VAR попал в кадр с букмекерским сайтом во время матча ЦСКА - Локомотив
Скандал в болгарском футболе
uaf.ua
В болгарском футболе разгорелся громкий скандал, связанный с возможными договорными матчами. Инцидент произошел перед матчем Первой лиги между "ЦСКА София" и "Локомотивом" (1:0).
По традиции перед стартовым свистком эфир на несколько секунд переключили на комнату VAR. Но внимание болельщиков привлекла не работа судей, а действия одного из технических работников.
Оператор был замечен за просмотром букмекерского сайта на своем телефоне. На кадрах видно, как специалист держит телефон с открытой страницей платформы для ставок. Когда работник понял, что попал в кадр, он выглядел растерянным.
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Источник:vox news
Опубликовал: Екатерина Власова
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