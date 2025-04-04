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Моуринью может возглавить сборную Бразилии

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Об этом пишет Todofichajes

Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает Todofichajes.

Бразильская футбольная конфедерация активно ищет нового главного тренера после увольнения Доривала Жуниора. Приоритетными кандидатурами для них являются Карло Анчелотти ("Реал Мадрид") и Жорже Жезуш ("Аль-Хиляль").

Однако, Жозе Моуринью считается альтернативным вариантом. Он неоднократно заявлял о своем желании попробовать силы на уровне сборных.

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Бразилия Фенербахче (Стамбул) Жозе Моуринью
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Источник:
Todofichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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