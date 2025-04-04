Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает Todofichajes.

Бразильская футбольная конфедерация активно ищет нового главного тренера после увольнения Доривала Жуниора. Приоритетными кандидатурами для них являются Карло Анчелотти ("Реал Мадрид") и Жорже Жезуш ("Аль-Хиляль").

Однако, Жозе Моуринью считается альтернативным вариантом. Он неоднократно заявлял о своем желании попробовать силы на уровне сборных.