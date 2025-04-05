Во время реконструкции футбольного поля в Австрии обнаружили останки людей
Ремонт превратился в археологическое исследование
Фото - Associated Press
Во время реконструкции футбольного поля в районе Зиммеринг в Вене, строители в октябре 2024 года обнаружили массовое захоронение, датируемое I веком нашей эры, сообщает Associated Press.
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По данным источника, археологи из Венского музея подтвердили, что на месте обнаружены останки 129 человек, предположительно воинов, погибших в битве с участием немецких племен. Погребение имело признаки поспешного или неорганизованного захоронения тел.
Радиоуглеродный анализ датировал останки периодом между 80 и 130 годами нашей эры. Это открытие уникально для Центральной Европы, поскольку обычно римских солдат того периода кремировали, а не хоронили.
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