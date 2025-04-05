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Во время реконструкции футбольного поля в Австрии обнаружили останки людей

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Ремонт превратился в археологическое исследование

Во время реконструкции футбольного поля в Австрии обнаружили останки людей

Фото - Associated Press

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Во время реконструкции футбольного поля в районе Зиммеринг в Вене, строители в октябре 2024 года обнаружили массовое захоронение, датируемое I веком нашей эры, сообщает Associated Press.

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По данным источника, археологи из Венского музея подтвердили, что на месте обнаружены останки 129 человек, предположительно воинов, погибших в битве с участием немецких племен. Погребение имело признаки поспешного или неорганизованного захоронения тел.

Радиоуглеродный анализ датировал останки периодом между 80 и 130 годами нашей эры. Это открытие уникально для Центральной Европы, поскольку обычно римских солдат того периода кремировали, а не хоронили.

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Источник:
Associated Press
Опубликовал: Александр Симченко
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