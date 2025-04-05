Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду поделился мнениями о взятии 3 очков
Сражаются за все турниры
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера прошел матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". Со счетом 1:3 выиграли гости "Аль-Наср".
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Нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду, который вчера отметился дублем, прокомментировал победу в 26-м туре:
"Я усердно работаю и рад помочь команде. Мы боремся и за победу в чемпионате, и в Лиге чемпионов."
Добавим, что после победы "Аль-Наср" разместился на 3-й строчке в турнирной таблице.
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Источник:ssc_sports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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