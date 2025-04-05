С дублем Роналду. Аль-Хиляль – Аль-Наср 1:3. Видео голов и обзор матча

В 26-м туре саудовской Профессиональной лиги "Аль-Хиляль" дома принимал "Аль-Наср". Интересно, что гости первый свой гол забили на 49-й минуте первого тайма (45+4), а второй – на 47-й минуте встречи. В итоге "Аль-Наср" победил со счетом 3:1, а главная звезда команды Криштиану Роналду оформил дубль.

В общей сложности на счету португальца 21 гол в текущем первенстве – он идет на первом месте в рейтинге бомбардиров. А в турнирной таблице "Аль-Наср" занимает третье место с 54 очками. Вторым идет "Аль-Хиляль" (57 баллов), а лидирует – "Аль-Иттихад" (61).

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

"Аль-Хиляль" – "Аль-Наср" 1:3

Голы: Аль-Болеахи 62 – Аль-Хассан 45+4, Роналду 47, 88 (пен.)