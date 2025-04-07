Известный футбольный агент арестован по подозрению в изнасиловании

Одного из ведущих агентов, который представляет интересы многих известных футболистов, арестовали по подозрению в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщает The Athletic, мужчину задержали 29 марта, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Сейчас агент находится под залогом, а его имя не разглашается.

Арест связан с инцидентами, которые произошли восемь лет назад в элитном районе Лондона Найтсбридж. Заявление в полицию поступило в марте прошлого года.