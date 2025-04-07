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Известный футбольный агент арестован по подозрению в изнасиловании

Общие новости

Агента выпустили под залог, его имя не разглашается

Известный футбольный агент арестован по подозрению в изнасиловании

Фото - Premier League

Новина українською

Одного из ведущих агентов, который представляет интересы многих известных футболистов, арестовали по подозрению в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщает The Athletic, мужчину задержали 29 марта, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Сейчас агент находится под залогом, а его имя не разглашается.

Арест связан с инцидентами, которые произошли восемь лет назад в элитном районе Лондона Найтсбридж. Заявление в полицию поступило в марте прошлого года.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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