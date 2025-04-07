Известный футбольный агент арестован по подозрению в изнасиловании
Агента выпустили под залог, его имя не разглашается
Фото - Premier League
Одного из ведущих агентов, который представляет интересы многих известных футболистов, арестовали по подозрению в изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.
Как сообщает The Athletic, мужчину задержали 29 марта, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Хитроу. Сейчас агент находится под залогом, а его имя не разглашается.
Арест связан с инцидентами, которые произошли восемь лет назад в элитном районе Лондона Найтсбридж. Заявление в полицию поступило в марте прошлого года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- "Можно было просто поблагодарить". Бойко вспомнил обидные слова Коломойского после финала Лиги Европы
- Тренер Металлиста поделился впечатлениями от победы в харьковском дерби
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000