Умер легендарный игрок сборной Колумбии в возрасте 47 лет
Трагедия произошла на глазах семьи
Тransfermarkt
Бывший колумбийский футболист Хорхе Боланьо умер в возрасте 47 лет.
Сердце бывшего спортсмена внезапно остановилось во время празднования дня рождения члена семьи.
Боланьо известен прежде всего выступлениями за "Парму" в 1999-2007 годах. Футболист также выступал за колумбийские клубы "Атлетико Хуниор" и "Кукута Депортиво", а также итальянские "Сампдорию", "Лечче" и "Модену".
Хорхе провел 34 матча и забил 1 гол за сборную Колумбии.
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Источник:Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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