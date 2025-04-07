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Умер легендарный игрок сборной Колумбии в возрасте 47 лет

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Трагедия произошла на глазах семьи

Умер легендарный игрок сборной Колумбии в возрасте 47 лет

Тransfermarkt

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Бывший колумбийский футболист Хорхе Боланьо умер в возрасте 47 лет.

Сердце бывшего спортсмена внезапно остановилось во время празднования дня рождения члена семьи.

Боланьо известен прежде всего выступлениями за "Парму" в 1999-2007 годах. Футболист также выступал за колумбийские клубы "Атлетико Хуниор" и "Кукута Депортиво", а также итальянские "Сампдорию", "Лечче" и "Модену".

Хорхе провел 34 матча и забил 1 гол за сборную Колумбии.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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