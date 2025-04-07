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Тренер Баварии: Мы не можем заменить Джамала кем-то подобным

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Компани высказался о травмированном хавбеке Баварии

Тренер Баварии: Мы не можем заменить Джамала кем-то подобным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против миланского "Интера" главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о замене Джамалу Мусиале.

"Как заменить Мусиалу завтра? Я не хочу раскрывать слишком много информации. Мы уже играли без Джамала - можем найти решения, включая творческие, которые есть в нашем распоряжении. Мы не можем заменить Джамала кем-то подобным, поэтому мы должны решить эту проблему коллективно", - сказал Компани.

Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.

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Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Джамал Мусиала
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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