Тренер Баварии: Мы не можем заменить Джамала кем-то подобным
Компани высказался о травмированном хавбеке Баварии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против миланского "Интера" главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о замене Джамалу Мусиале.
"Как заменить Мусиалу завтра? Я не хочу раскрывать слишком много информации. Мы уже играли без Джамала - можем найти решения, включая творческие, которые есть в нашем распоряжении. Мы не можем заменить Джамала кем-то подобным, поэтому мы должны решить эту проблему коллективно", - сказал Компани.
Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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