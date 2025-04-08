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Считает, что это было ошибкой. В дом экс-футболиста Ливерпуля кинули гранату

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Футболист чудом выжил

Считает, что это было ошибкой. В дом экс-футболиста Ливерпуля кинули гранату

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В дом экс-футболиста "Ливерпуля" кинули гранату.

Йосси Бенаюн пережил взрыв и пожар, поскольку в этот момент был дома, расположенном к северу от Тель-Авива. Сообщается, что к месту, где живёт футболист, подъехал мотоциклист и бросил взрывное устройство в дверь.

Были вызваны экстренные службы, а нападавший скрылся с места преступления. Бенаюн считает, что преступник ошибся.

"Это определённо ошибка — я не сомневаюсь, что граната была нацелена не на мой дом.

Сначала я подумал, что взорвался газовый баллон, и мы вызвали пожарных. Только когда полиция приехала к нам домой и нашла остатки гранаты, мы поняли, что произошло на самом деле", - сказал Бенаюн.

Никто не пострадал, полиция проводит расследование. Случай считается преступлением, а не терактом.

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Напомним, Бенаюн выступал за "Ливерпуль" с 2007 – 2010 год.

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Источник:
GOAL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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