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Роналду не планирует переходить в другую команду на время клубного ЧМ

Общие новости

Об этом пишет Фабрицио Романо

Роналду не планирует переходить в другую команду на время клубного ЧМ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду не ведет переговоров с "Интер Майами" или любым другим клубом о подписании краткосрочного контракта на период клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации источника, португалец не заинтересован в подобных временных соглашениях. Сейчас Криштиану Роналду полностью сосредоточен на переговорах со своим нынешним клубом, "Аль-Насром".

Напомним, Криштиану присоединился к "Аль-Насру" в январе 2023 года. Его действующий контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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