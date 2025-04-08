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Роналду сменил руководителя своей службы безопасности из-за угроз в социальных сетях

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Криштиану усилил охрану

Роналду сменил руководителя своей службы безопасности из-за угроз в социальных сетях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду серьезно обеспокоен собственной безопасностью и безопасностью своей семьи, что побудило его к значительным изменениям в своей службе личной охраны. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболист решил усилить меры безопасности после получения тревожных и угрожающих сообщений в социальных сетях, адресованных как ему, так и его невесте Джорджине Родригес.

Криштиану Роналду назначил Клаудио Мигеля Ваза, который работал с португальским рэпером NGA, Рафаэлем Леау и Желсоном Мартиншем, новым руководителем своей службы безопасности.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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