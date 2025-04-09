Работал меньше чем четыре месяца. Ведущий хорватский клуб уволил Каннаваро
У "синих" продолжается чехарда
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже бывший главный тренер загребского "Динамо" Фабио Каннаваро был отправлен в отставку из-за неудачных результатов.
Под руководством чемпиона мира-2006 хорватский клуб выиграл 7 матчей из 14, из них пять - в чемпионате (из 10).
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Сейчас "Динамо" Загреб занимает третье место в лиге, отставая от лидера "Хайдука" на восемь очков, и от второй "Риеки" - на семь.
Каннаваро был третьим наставником "Динамо" Загреб в сезоне, начав работать в конце декабря. Командой до лета будет руководить экс-ассистент итальянца Сандро Перкович.
Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama. Na klupi maksimirskog kluba boravio je nešto dulje od tri mjeseca i vodio plave u 14 natjecateljskih i tri pripremne utakmice.— GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 9, 2025
Treneru Cannavaru od srca zahvaljujemo na silnom trudu, angažmanu i susretljivosti… pic.twitter.com/Pj3Kq1RtHa
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