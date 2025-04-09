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Работал меньше чем четыре месяца. Ведущий хорватский клуб уволил Каннаваро

Общие новости

У "синих" продолжается чехарда

Работал меньше чем четыре месяца. Ведущий хорватский клуб уволил Каннаваро

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже бывший главный тренер загребского "Динамо" Фабио Каннаваро был отправлен в отставку из-за неудачных результатов.

Под руководством чемпиона мира-2006 хорватский клуб выиграл 7 матчей из 14, из них пять - в чемпионате (из 10).

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Сейчас "Динамо" Загреб занимает третье место в лиге, отставая от лидера "Хайдука" на восемь очков, и от второй "Риеки" - на семь.

Каннаваро был третьим наставником "Динамо" Загреб в сезоне, начав работать в конце декабря. Командой до лета будет руководить экс-ассистент итальянца Сандро Перкович.

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Динамо (Загреб) Фабио Каннаваро тренер
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