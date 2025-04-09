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Роналдиньо рассказал о том, с каким игроком он всегда хотел сыграть в одной команде 

Общие новости

А пришлось играть против него 

Роналдиньо рассказал о том, с каким игроком он всегда хотел сыграть в одной команде 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный Роналдиньо на протяжении своей карьеры играл со многими звездами – от Роналдо до Месси, Хави и Иньесты. Но есть один футболист, с которым он мечтал оказаться в одной команде, несмотря на их соперничество. В интервью L'Équipe чемпион мира 2002 года признался, что всегда восхищался Зинедином Зиданом.

"Я всегда восхищался Зизу. Жалею, что не играл с ним вместе – это то, чего мне действительно не хватает. Он идеален. Я также очень уважаю его как тренера", - сказал Роналдиньо.

Роналдиньо и Зидан неоднократно встречались на поле как соперники, в частности в Эль-Класико. Бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании, когда Зидан был в составе мадридцев, и помог каталонцам получить Лигу чемпионов в 2006 году.

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Впрочем, одна из самых памятных их встреч завершилась в пользу Зидана: в четвертьфинале ЧМ-2006 Франция выбила действующих чемпионов мира бразильцев со счетом 1:0, а Зидан провел блестящий матч, ассистировав на Анри.

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Роналдиньо Зинедин Зидан
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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