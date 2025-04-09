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В отеле Криштиану Роналду в Марракеше произошел пожар

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Короткое замыкание - предварительная причина пожара в отеле Роналду

В отеле Криштиану Роналду в Марракеше произошел пожар

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В отеле Pestana CR7, принадлежащем легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду, произошел пожар. Об этом сообщает издание Metropoles.

По информации источника, инцидент случился в одной из пустых комнат отеля, расположенного в марокканском Марракеше. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. В настоящее время ведется расследование.

Пожар удалось быстро ликвидировать. К счастью, никто из гостей или работников отеля не пострадал.

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Источник:
Metropoles
Опубликовал: Екатерина Власова
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