В отеле Криштиану Роналду в Марракеше произошел пожар

В отеле Pestana CR7, принадлежащем легендарному португальскому футболисту Криштиану Роналду, произошел пожар. Об этом сообщает издание Metropoles.

По информации источника, инцидент случился в одной из пустых комнат отеля, расположенного в марокканском Марракеше. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание. В настоящее время ведется расследование.

Пожар удалось быстро ликвидировать. К счастью, никто из гостей или работников отеля не пострадал.