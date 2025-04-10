  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля

Общие новости
Обновлено

UA-Футбол составил для вас подборку новостей за среду, 9 апреля

Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку новостей за среду, 9 апреля.

Роберт против БД

"Барселона" одной ногой шагнула в полуфинал ЛЧ после выноса "Боруссии" Дортмунд. Четыре безответных гола получили немцы при визите в Каталонию. Главными зачинщиками погрома стали Рафинья (1+2) и Роберт Левандовски (дубль).

В Париже без сюрпризов

Если кто и умеет отыгрывать 4 гола в ЛЧ, так это Луис Энрике у Уная Эмери. Тренер "Астон Виллы" с рабочим визитом навестил Париж и остался разочарован. Начали бирминцемцы неплохо, но ПСЖ после перерыва расставил все по своим местам.

МО сказал "да"?

Свершилось! Мохамед Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем". Об этом сообщает Фабрицио Романо. Кроме того есть положительные сигналы и насчет ван Дейка. Напомним, у обоих лидеров "Ливерпуля" действующие контракты истекают по окончанию сезона.

И снова Кепа

В Испании снова затрубили о возможном уходе Андрея Лунина из "Реала". В Мадриде готовы отпустить украинца, если получат хорошее предложение. И взамен в случае чего собираются брать Кепу Ариссабалагу.

Дона Фабио ушли

Цирк в "Динамо" Загреб продолжается. Хорватский гранд уволил уже третьего тренера за сезон. Очередной жертвой стал Фабио Каннаваро. В клубе обладатель ЗМ-2006 продержался чуть больше 3 месяцев. На один из которых пришлась зимняя пауза в чемпионате.

По теме
yellow-arrow
"Мне не нужно отвечать на критику", - Тотти попытался оправдаться за свой визит на Россию
yellow-arrow
В отеле Криштиану Роналду в Марракеше произошел пожар
yellow-arrow
Роналдиньо рассказал о том, с каким игроком он всегда хотел сыграть в одной команде 
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости