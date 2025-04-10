Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку новостей за среду, 9 апреля.

"Барселона" одной ногой шагнула в полуфинал ЛЧ после выноса "Боруссии" Дортмунд. Четыре безответных гола получили немцы при визите в Каталонию. Главными зачинщиками погрома стали Рафинья (1+2) и Роберт Левандовски (дубль).

Если кто и умеет отыгрывать 4 гола в ЛЧ, так это Луис Энрике у Уная Эмери. Тренер "Астон Виллы" с рабочим визитом навестил Париж и остался разочарован. Начали бирминцемцы неплохо, но ПСЖ после перерыва расставил все по своим местам.

Свершилось! Мохамед Салах близок к продлению контракта с "Ливерпулем". Об этом сообщает Фабрицио Романо. Кроме того есть положительные сигналы и насчет ван Дейка. Напомним, у обоих лидеров "Ливерпуля" действующие контракты истекают по окончанию сезона.

В Испании снова затрубили о возможном уходе Андрея Лунина из "Реала". В Мадриде готовы отпустить украинца, если получат хорошее предложение. И взамен в случае чего собираются брать Кепу Ариссабалагу.

Цирк в "Динамо" Загреб продолжается. Хорватский гранд уволил уже третьего тренера за сезон. Очередной жертвой стал Фабио Каннаваро. В клубе обладатель ЗМ-2006 продержался чуть больше 3 месяцев. На один из которых пришлась зимняя пауза в чемпионате.