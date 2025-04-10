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Роналду основал собственную киностудию вместе с известным голливудским режиссером

Общие новости

Роналду в X опубликовал заявление

Роналду основал собственную киностудию вместе с известным голливудским режиссером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист Криштиану Роналду решил попробовать свои силы в новой сфере.

Португальская звезда вместе с известным режиссером Мэттью Воном основал собственную киностудию под названием UR-Marv.

В заявлении, размещенном на официальном аккаунте Роналду в X говорится: "Криштиану Роналду любит кино; Мэттью Вон любит спорт - и они оба любят хорошие истории".

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Криштиану Роналду
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