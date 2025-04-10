Роналду основал собственную киностудию вместе с известным голливудским режиссером
Роналду в X опубликовал заявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Криштиану Роналду решил попробовать свои силы в новой сфере.
Португальская звезда вместе с известным режиссером Мэттью Воном основал собственную киностудию под названием UR-Marv.
В заявлении, размещенном на официальном аккаунте Роналду в X говорится: "Криштиану Роналду любит кино; Мэттью Вон любит спорт - и они оба любят хорошие истории".
Coming soon... pic.twitter.com/c2XlFvqKme— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 10, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально: Усик обратился к WBO с просьбой отсрочить защиту против Паркера
- Пекин резко отреагировал на заявление Зеленского о китайцах, воюющих на стороне РФ
- "Прекратите стучать пальцем". Зеленский рассказал о переговорах с министром финансов США
- Умер легендарный игрок сборной Колумбии в возрасте 47 лет
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000