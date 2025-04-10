Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом

На 82-м году жизни скончался известный нидерландский футбольный тренер Лео Бенгаккер.

Бенгаккер поработал со многими известными клубами и национальными сборными, среди которых "Фейенорд", "Аякс", мадридский "Реал", сборные Нидерландов, Саудовской Аравии и Польши.

Наибольших успехов Бенгаккер достиг во главе мадридского "Реала", с которым трижды подряд становился чемпионом Испании (1987, 1988, 1989) и выиграл Кубок страны. Он также приводил к чемпионству как "Фейенорд", так и "Аякс".