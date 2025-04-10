Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом
Лео Бенгаккер умер в возрасте 82 лет
Реал Мадрид
На 82-м году жизни скончался известный нидерландский футбольный тренер Лео Бенгаккер.
Бенгаккер поработал со многими известными клубами и национальными сборными, среди которых "Фейенорд", "Аякс", мадридский "Реал", сборные Нидерландов, Саудовской Аравии и Польши.
Наибольших успехов Бенгаккер достиг во главе мадридского "Реала", с которым трижды подряд становился чемпионом Испании (1987, 1988, 1989) и выиграл Кубок страны. Он также приводил к чемпионству как "Фейенорд", так и "Аякс".
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Источник:Реал
Опубликовал: Екатерина Власова
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