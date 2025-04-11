Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля

Вчера прошел первый матч четвертьфинала Лиги Европы между французским "Лионом" и английским "Манчестер Юнайтед". Встреча проходила в Лионе, поэтому была важнее для хозяев, которые хотели получить неплохой результат перед непростым выездом в Англию. Матч получился интересным и результативным.

Сначала счет открыли хозяева, когда после подачи в штрафную площадку ошибся Андре Онана. Под конец первого тайма все выровнял Ленни Йоро ударом головой. Во втором тайме команды снова раззабивались именно под конец. Сначала вывел свою команду вперед Зиркзе, откликнувшись на классную подачу от Фернандеша, а за несколько секунд до конца в затяжной атаке Шерки все же добил мяч после того, как Онана отбил круглого перед собой. 2:2 и все будет решаться на "Олд Траффорд".

Еще один матч четвертьфинала Лиги Европы проходил в Лондоне. Там Анге Постекоглу пытался получить преимущество против немецкого "Айнтрахта" перед ответным матчем на выезде, однако у него не получилось. Счет во встрече открыли именно немцы, отличился Уго Экитике, на что в середине первого тайма ответил точным ударом Педро Порро.

До конца матча команды так и не смогли найти победный гол, поэтому целиком и полностью решение судьбы этого противостояния перенесли на второй матч, который состоится через неделю в Германии.

Кроме матчей Лиги Европы, проходили и противостояния четвертьфиналов Лиги Конференций. "Челси" остается главным фаворитом на победу в этом турнире и пока доказывает это на практике. Хотя частично экспериментальный состав "синих" имел проблемы в первом тайме на выезде против варшавской "Легии".

Медленно двигались гости, однако "Легия" не могла как-то на это ответить, они лишь отбивались. надежности хватило только на первый тайм. Во втором свой первый гол на взрослом уровне забил Тайрик Джордж, затем дубль оформил Нони Мадуеке, между чем Нкунку еще успел не реализовать свой пенальти. Потому уверенная победа 3:0 и матч на "Стэмфорд Бридж" через неделю превращается в формальность.

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