  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ему нужно к психиатру, – легенда сборной Франции раскритиковал Эмилиано Мартинеса

Общие новости

Надо научиться самоконтролю

Ему нужно к психиатру, – легенда сборной Франции раскритиковал Эмилиано Мартинеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети резко высказался в адрес Эмилиано Мартинеса накануне победы "Пари Сен-Жермен" над "Астон Виллой" (3:1) после того, как аргентинский вратарь вновь напомнил о своем образе "врага №1" во Франции.

Читайте такжеЭмилиано Мартинес говорит, что он готов к оскорблениям от фанатов ПСЖ

На матч против "ПСЖ" Мартинес прибыл в кепке с надписями, прославляющими победы Аргентины, в частности над Францией, а на новой прическе имел полоску в цветах аргентинской формы. Этот провокационный жест вызвал реакцию со стороны Пети.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я обвиняю Мартинеса в том, что он зашел слишком далеко. Хватит уже. Я первый, кто признает, что дразнить соперника – это часть футбола и жизни в целом. Но нельзя постоянно сводить это к унижению, неуважению или преследованию.

Создается впечатление, что в каждом матче от него ожидают какой-то выходки за пределами дозволенного... Я считаю его очень хорошим вратарем, и ему не нужно постоянно искать крайние способы мотивации. Но куда бы он ни приехал – везде оставляет после себя крайне раздражающее впечатление.

Недавно он говорил в интервью, что никогда не переходит границы... Но парню нужно на психотерапию, к психиатру, потому что мы явно по-разному понимаем, что такое "перейти черту". Ему, честно говоря, надо научиться эмоциональному самоконтролю", – подытожил Пети.

Добавим, что ответный матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой" состоится 15 апреля в Бирмингеме.

По теме
yellow-arrow
Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
yellow-arrow
Аль-Шабаб без Бущана одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии. Украинца не оказалось в заявке
yellow-arrow
Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом
Аргентина Франция Астон Вилла (Бирмингем) Эммануэль Пети Пари Сен-Жермен Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Rothen s’enflamme
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости