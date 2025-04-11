Ему нужно к психиатру, – легенда сборной Франции раскритиковал Эмилиано Мартинеса

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети резко высказался в адрес Эмилиано Мартинеса накануне победы "Пари Сен-Жермен" над "Астон Виллой" (3:1) после того, как аргентинский вратарь вновь напомнил о своем образе "врага №1" во Франции.

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На матч против "ПСЖ" Мартинес прибыл в кепке с надписями, прославляющими победы Аргентины, в частности над Францией, а на новой прическе имел полоску в цветах аргентинской формы. Этот провокационный жест вызвал реакцию со стороны Пети.

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"Я обвиняю Мартинеса в том, что он зашел слишком далеко. Хватит уже. Я первый, кто признает, что дразнить соперника – это часть футбола и жизни в целом. Но нельзя постоянно сводить это к унижению, неуважению или преследованию. Создается впечатление, что в каждом матче от него ожидают какой-то выходки за пределами дозволенного... Я считаю его очень хорошим вратарем, и ему не нужно постоянно искать крайние способы мотивации. Но куда бы он ни приехал – везде оставляет после себя крайне раздражающее впечатление. Недавно он говорил в интервью, что никогда не переходит границы... Но парню нужно на психотерапию, к психиатру, потому что мы явно по-разному понимаем, что такое "перейти черту". Ему, честно говоря, надо научиться эмоциональному самоконтролю", – подытожил Пети.

Добавим, что ответный матч между "ПСЖ" и "Астон Виллой" состоится 15 апреля в Бирмингеме.