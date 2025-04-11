Аль-Наср предложил Роналду новый контракт

"Аль-Наср" предложил Криштиану Роналду продлить его контракта до лета 2027 года. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Действующее соглашение 40-летнего португальского форварда с саудовским клубом завершается 30 июня 2025 года. Руководство "Аль-Насра" уверено в том, что стороны достигнут соглашения и Роналду продолжит выступать за команду.

Добавим, что Криштиану играет за "Аль-Наср" с января 2023 года.