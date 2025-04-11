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Аль-Наср предложил Роналду новый контракт

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Руководство клуба уверено, что футболист подпишет новое соглашение

Аль-Наср предложил Роналду новый контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аль-Наср" предложил Криштиану Роналду продлить его контракта до лета 2027 года. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.

Действующее соглашение 40-летнего португальского форварда с саудовским клубом завершается 30 июня 2025 года. Руководство "Аль-Насра" уверено в том, что стороны достигнут соглашения и Роналду продолжит выступать за команду.

Добавим, что Криштиану играет за "Аль-Наср" с января 2023 года.

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Источник:
Gianluigi Longari
Опубликовал: Екатерина Власова
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