Аль-Наср предложил Роналду новый контракт
Руководство клуба уверено, что футболист подпишет новое соглашение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" предложил Криштиану Роналду продлить его контракта до лета 2027 года. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.
Действующее соглашение 40-летнего португальского форварда с саудовским клубом завершается 30 июня 2025 года. Руководство "Аль-Насра" уверено в том, что стороны достигнут соглашения и Роналду продолжит выступать за команду.
Добавим, что Криштиану играет за "Аль-Наср" с января 2023 года.
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Источник:Gianluigi Longari
Опубликовал: Екатерина Власова
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