Экс-защитник Барселоны работает в магазине
Игрок выступал в клубах Лиги 1, Ла Лиги и лиссабонском Спортинге
Goal
41-летний Жереми Матье работает менеджером одного из отделов в спортивном магазине Intersport недалеко от Марселя. Источник отмечает, что в ближайшее время он намерен получить тренерскую лицензию.
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В сезоне 2014/15 француз выиграл требл в составе каталонского гранда. Всего экс-футболист завоевал 8 трофеев вместе с "сине-гранатовыми" в течение двух кампаний.
Еще в 36 лет Жереми играл в лиссабонском "Спортинге", появившись в 24-х поединках. В июне 2020 года воспитанник "Сошо" получил травму, которая привела его к решению завершить карьеру.
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Источник:L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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