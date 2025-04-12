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Экс-защитник Барселоны работает в магазине

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Игрок выступал в клубах Лиги 1, Ла Лиги и лиссабонском Спортинге

Экс-защитник Барселоны работает в магазине

Goal

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41-летний Жереми Матье работает менеджером одного из отделов в спортивном магазине Intersport недалеко от Марселя. Источник отмечает, что в ближайшее время он намерен получить тренерскую лицензию.

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В сезоне 2014/15 француз выиграл требл в составе каталонского гранда. Всего экс-футболист завоевал 8 трофеев вместе с "сине-гранатовыми" в течение двух кампаний.

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Еще в 36 лет Жереми играл в лиссабонском "Спортинге", появившись в 24-х поединках. В июне 2020 года воспитанник "Сошо" получил травму, которая привела его к решению завершить карьеру.

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Жереми Матье Барселона
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Источник:
L’Équipe
Опубликовал: Александр Симченко
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