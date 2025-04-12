Экс-защитник Барселоны работает в магазине

41-летний Жереми Матье работает менеджером одного из отделов в спортивном магазине Intersport недалеко от Марселя. Источник отмечает, что в ближайшее время он намерен получить тренерскую лицензию.

Читайте также Спортинг согласовал трансфер Матье

В сезоне 2014/15 француз выиграл требл в составе каталонского гранда. Всего экс-футболист завоевал 8 трофеев вместе с "сине-гранатовыми" в течение двух кампаний.

Еще в 36 лет Жереми играл в лиссабонском "Спортинге", появившись в 24-х поединках. В июне 2020 года воспитанник "Сошо" получил травму, которая привела его к решению завершить карьеру.