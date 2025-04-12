В первом клубе Холанда игрокам матча дарят необычные призы, а VIP-фанаты получают места в тракторном ковше
Романтика маленьких городков
Фото - Брюне
"Брюне" впервые с 2003 года выступает в высшем дивизионе Норвегии. В дебютном матче после возвращения команда дома уступила 0:1 "Буде/Глимту". Хозяева признали своего вратаря Яна де Бура лучшим футболистом матча и подарили 4 лотка яиц.
Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co???????????? pic.twitter.com/ozzbZSFKaK— Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025
По итогам поединка 2-го тура против "Кристиансунна" игроку, получившему аналогичное звание, вручили молоко местного производства. Необычные призы отражают тесную связь клуба с местным аграрным сектором. Среди VIP-предложений есть даже билеты с возможностью смотреть игру прямо в ковше трактора у поля.
Эрлинг Холанд выступал в академии "Брюне" с 2006 по 2015 годы. Он начал в команде взрослую карьеру и провел во втором дивизионе 16 матчей.
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