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В первом клубе Холанда игрокам матча дарят необычные призы, а VIP-фанаты получают места в тракторном ковше

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Романтика маленьких городков

В первом клубе Холанда игрокам матча дарят необычные призы, а VIP-фанаты получают места в тракторном ковше

Фото - Брюне

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"Брюне" впервые с 2003 года выступает в высшем дивизионе Норвегии. В дебютном матче после возвращения команда дома уступила 0:1 "Буде/Глимту". Хозяева признали своего вратаря Яна де Бура лучшим футболистом матча и подарили 4 лотка яиц.

По итогам поединка 2-го тура против "Кристиансунна" игроку, получившему аналогичное звание, вручили молоко местного производства. Необычные призы отражают тесную связь клуба с местным аграрным сектором. Среди VIP-предложений есть даже билеты с возможностью смотреть игру прямо в ковше трактора у поля.

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Эрлинг Холанд выступал в академии "Брюне" с 2006 по 2015 годы. Он начал в команде взрослую карьеру и провел во втором дивизионе 16 матчей.

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Источник:
Bryne FK
Опубликовал: Александр Симченко
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