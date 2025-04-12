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Звездный футболист опроверг слухи о причастности к незаконным ставкам

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Громкий скандал

Звездный футболист опроверг слухи о причастности к незаконным ставкам

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский полузащитник “Бенфики” Анхель Ди Мария отреагировал на слухи о том, что его подозревают в играх на нелегальных платформах.

"Ввиду того, что сообщали некоторые газеты, я хочу объяснить, что я никогда не делал никаких незаконных ставок", – сказал Ди Мария.

В последние дни стало известно, что сразу 10 футболистов подозреваются в ставках на разные вилы спорта и онлайн-покер на незаконных платформах. Правоохранители заявили о расследовании сроком с 2021 по 2023 годы.

Кроме Ди Мария под подозрение попали Алессандро Флоренци, Николо Дзаниоло, Леандро Паредес, Маттиа Перин, Рауль Белланова, Жуниор Фирпо и Вестон Маккенни. По мнению правоохранителей, это еще не финальный список.

Схема была проведена через ювелирный магазин, а выигрыш футболисты получали драгоценностями, а не деньгами.

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Анхель Ди Мария ставки
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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