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Европейские топ-клубы хотят вернуть испанский талант из Саудовской Аравии

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Однако там сопротивляются

Европейские топ-клубы хотят вернуть испанский талант из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский полузащитник "Аль-Ахли" Габри Вейга может вернуться в Европу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Европейские топ-клубы рассматривают возможность трансфера 22-летнего игрока.

В то же время "Аль-Ахли" считает его очень важным футболистом в команде. Во время прошедшего трансферного окна – в январе – саудовский клуб отклонил все предложения по переходу испанца.

В этом чемпионате Вейга провел 25 матчей, в которых отметился 10 результативными действиями (6+4). Сейчас "Аль-Ахли" идет на четвертом месте, уступая третьему "Аль-Наср" двумя очками.

Вейга присоединился к “Аль-Ахли” из Сельты в августе 2023 года. Саудовский клуб заплатил за его трансфер 30 миллионов евро. Согласно информации СМИ, Вейга получает в "Аль-Ахли" 12,5 млн евро в сезон.

В настоящее время Габри представляет молодежную сборную Испании. В марте он принял участие в двух поединках товарищеских поединках, а Германии U-21 забил гол.

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Аль-Ахли (Джидда) Габри Вейга
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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