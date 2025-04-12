Европейские топ-клубы хотят вернуть испанский талант из Саудовской Аравии
Однако там сопротивляются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский полузащитник "Аль-Ахли" Габри Вейга может вернуться в Европу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Европейские топ-клубы рассматривают возможность трансфера 22-летнего игрока.
В то же время "Аль-Ахли" считает его очень важным футболистом в команде. Во время прошедшего трансферного окна – в январе – саудовский клуб отклонил все предложения по переходу испанца.
В этом чемпионате Вейга провел 25 матчей, в которых отметился 10 результативными действиями (6+4). Сейчас "Аль-Ахли" идет на четвертом месте, уступая третьему "Аль-Наср" двумя очками.
Вейга присоединился к “Аль-Ахли” из Сельты в августе 2023 года. Саудовский клуб заплатил за его трансфер 30 миллионов евро. Согласно информации СМИ, Вейга получает в "Аль-Ахли" 12,5 млн евро в сезон.
В настоящее время Габри представляет молодежную сборную Испании. В марте он принял участие в двух поединках товарищеских поединках, а Германии U-21 забил гол.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кривбасс – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- Умер легендарный нидерландский тренер, который неоднократно выигрывал трофеи с Реалом
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото