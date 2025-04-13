Роналду оформил дубль во втором матче подряд. Аль-Наср одержал волевую победу
В пятом подряд матче забил Криштиану
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В поединке 27 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" встречался дома со середняком турнирной таблицы "Аль-Риядом".
Гости открыли счет на 45+2 минуте и в итоге выиграли первый тайм. Однако к середине второй половины встречи “Аль-Наср” уже вышел вперед благодаря двум голам Роналду.
Криштиану второй раз подряд отмечается дублем. Он забивал в каждом из последних пяти матчей за “Аль-Наср”.
На его счету всего 23 гола в чемпионате. Он лидирует в рейтинге бомбардиров с четырьмя точными ударами отрыва от второго Абдерразака Хамдаллы. На третьей позиции идет Карим Бензем с 17 голами.
"Аль-Наср" замыкает тройку лидеров чемпионата Саудовской Аравии. Отрыв от первого "Аль-Иттихад" составляет восемь очков.
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