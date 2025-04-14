Бывший нападающий Реала хочет заманить Поля Погба в Саудовскую Аравию

По информации Téléfoot, Карим Бензема пытается убедить своего бывшего партнера по сборной Франции Поля Погба присоединиться к нему в Саудовской Аравии.

Бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" разрешили возобновить карьеру после того, как его дисквалификацию за допинг сократили с четырех лет до 18 месяцев. Однако Погба до сих пор остается без клуба.

Француз сейчас является свободным агентом и еще не подписал новое соглашение, хотя им интересуются клубы из МЛС и Японии. По сообщениям, "Марсель" тоже рассматривал возможность приглашения хавбека, но не хотел подписывать его до конца сезона. Впрочем, интерес могут возобновить летом, если Погба останется без клуба.

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Однако Саудовская Аравия может стать новой возможностью для француза - в клубе Бензема, "Аль-Иттихади", уже есть сильная французская группа: Н'Голо Канте, Мусса Диаби и тренер Лоран Блан. Известно, что Погба еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.