Бывший нападающий Реала хочет заманить Поля Погба в Саудовскую Аравию
В свой клуб
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По информации Téléfoot, Карим Бензема пытается убедить своего бывшего партнера по сборной Франции Поля Погба присоединиться к нему в Саудовской Аравии.
Бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" разрешили возобновить карьеру после того, как его дисквалификацию за допинг сократили с четырех лет до 18 месяцев. Однако Погба до сих пор остается без клуба.
Француз сейчас является свободным агентом и еще не подписал новое соглашение, хотя им интересуются клубы из МЛС и Японии. По сообщениям, "Марсель" тоже рассматривал возможность приглашения хавбека, но не хотел подписывать его до конца сезона. Впрочем, интерес могут возобновить летом, если Погба останется без клуба.
Однако Саудовская Аравия может стать новой возможностью для француза - в клубе Бензема, "Аль-Иттихади", уже есть сильная французская группа: Н'Голо Канте, Мусса Диаби и тренер Лоран Блан. Известно, что Погба еще не принял окончательного решения относительно своего будущего.
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