Андрес Иньеста признался, что играл в финале Лиги чемпионов-2009 с травмой
Заплатил за это позже
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста поделился неожиданной историей, которая оставалась за кулисами победы каталонцев над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2009 года. Это была первая из двух побед "Барселоны" над "Юнайтед" в финалах ЛЧ за два года. Экс-полузащитник рассказал, что финал в 2009 году мог сложиться совсем иначе, если бы он прислушивался к собственному телу перед игрой.
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"Одержать победу в той Лиге чемпионов было приятнее, чем за три года до этого, хотя я и играл в финале с травмой. Я не мог бить по воротам – был риск разрыва мышцы, но сказал себе: "Я не могу пропустить этот финал после того, как играл в Париже". Все сложилось невероятно, хоть я и заплатил за это позже несколькими мышечными травмами", – рассказал Иньеста.
Добавим, что за свою карьеру в "Барселоне" Иньеста провел 674 матча за первую команду, забив 57 голов и отдав 135 ассистов.
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