  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Андрес Иньеста признался, что играл в финале Лиги чемпионов-2009 с травмой

Общие новости

Заплатил за это позже

Андрес Иньеста признался, что играл в финале Лиги чемпионов-2009 с травмой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста поделился неожиданной историей, которая оставалась за кулисами победы каталонцев над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов 2009 года. Это была первая из двух побед "Барселоны" над "Юнайтед" в финалах ЛЧ за два года. Экс-полузащитник рассказал, что финал в 2009 году мог сложиться совсем иначе, если бы он прислушивался к собственному телу перед игрой.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

"Одержать победу в той Лиге чемпионов было приятнее, чем за три года до этого, хотя я и играл в финале с травмой. Я не мог бить по воротам – был риск разрыва мышцы, но сказал себе: "Я не могу пропустить этот финал после того, как играл в Париже". Все сложилось невероятно, хоть я и заплатил за это позже несколькими мышечными травмами", – рассказал Иньеста.

Добавим, что за свою карьеру в "Барселоне" Иньеста провел 674 матча за первую команду, забив 57 голов и отдав 135 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Яремчук отреагировал на победу в чемпионате Греции с Олимпиакосом
yellow-arrow
Бывший нападающий Реала хочет заманить Поля Погба в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Полесье ближе к еврокубкам, Яремчук - чемпион Греции, Цыганков и Довбик без голов. Главные новости за 13 апреля
Лига чемпионов Барселона Андреас Иньеста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости