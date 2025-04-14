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Суарес едва не укусил одноклубника во время толкотни в матче

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В матче Интер Майами и Лос-Анджелес произошел забавный эпизод

Суарес едва не укусил одноклубника во время толкотни в матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между игроками "Интер Майами" и "Лос-Анджелесом" произошла потасовка.

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В водовороте событий оказался и звездный форвард хозяев Луис Суарес. Пытаясь разобраться в ситуации, уругваец едва не укусил своего одноклубника Жорди Альбу.

Испанский защитник пытался оттянуть эмоционального Суареса подальше от конфликта, однако тому это не понравилось. В пылу борьбы Луис попытался достать руку Альбы зубами, но в последний момент осознал, что перед ним не соперник.

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