Суарес едва не укусил одноклубника во время толкотни в матче
В матче Интер Майами и Лос-Анджелес произошел забавный эпизод
Getty Images/Global Images Ukraine
В конце ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между игроками "Интер Майами" и "Лос-Анджелесом" произошла потасовка.
В водовороте событий оказался и звездный форвард хозяев Луис Суарес. Пытаясь разобраться в ситуации, уругваец едва не укусил своего одноклубника Жорди Альбу.
Испанский защитник пытался оттянуть эмоционального Суареса подальше от конфликта, однако тому это не понравилось. В пылу борьбы Луис попытался достать руку Альбы зубами, но в последний момент осознал, что перед ним не соперник.
Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba ????— Footy Humour (@FootyHumour) April 13, 2025
pic.twitter.com/QVgldTjiic
Популярное сейчас
- Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
- "Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио
- Полесье ближе к еврокубкам, Яремчук - чемпион Греции, Цыганков и Довбик без голов. Главные новости за 13 апреля
- Дружественный огонь Левандовски, контракт Салаха и неприятный визит Эмери. Главные новости за 9 апреля
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото