Суарес едва не укусил одноклубника во время толкотни в матче

В конце ответного матча 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между игроками "Интер Майами" и "Лос-Анджелесом" произошла потасовка.

В водовороте событий оказался и звездный форвард хозяев Луис Суарес. Пытаясь разобраться в ситуации, уругваец едва не укусил своего одноклубника Жорди Альбу.

Испанский защитник пытался оттянуть эмоционального Суареса подальше от конфликта, однако тому это не понравилось. В пылу борьбы Луис попытался достать руку Альбы зубами, но в последний момент осознал, что перед ним не соперник.