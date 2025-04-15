Аплодировали даже фанаты соперников. Вратарь бельгийского клуба отбил пенальти, находясь в тяжёлой жизненной ситуации. Видео
Он с характером
krc genk
Вратарь бельгийского клуба отбил пенальти, находясь в тяжёлой жизненной ситуации.
Голкипер "Йонг Генка" Брент Стивенс в матче против "Льежа" отбил пенальти на 90+5-й минуте. На кадрах видно, как болельщики начали общаться с игроком. После голкипер поаплодировал трибунам.
На днях Стивенс потерял отца, и фанаты таким образом выразили ему поддержку.
???? | Brent Stevens arrête un penalty et le célèbre avec les supporters du RFC Liège. C’est pour ça qu’on aime le football ! ???????? #FCLGNK pic.twitter.com/1pxre5hHIX— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 13, 2025
Президент "Генка" поблагодарил клуб и фанатов.
"Спасибо за утешительную поддержку Брента Стивенса по случаю его дебюта после смерти отца", - написал Пьер Крунен.
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К слову, "Йонг Генк" уступил "Льежу" со счётом 1:3, а Стивенс провёл свой дебютный матч.
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