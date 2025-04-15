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Аплодировали даже фанаты соперников. Вратарь бельгийского клуба отбил пенальти, находясь в тяжёлой жизненной ситуации. Видео

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Он с характером

Аплодировали даже фанаты соперников. Вратарь бельгийского клуба отбил пенальти, находясь в тяжёлой жизненной ситуации. Видео

krc genk

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Вратарь бельгийского клуба отбил пенальти, находясь в тяжёлой жизненной ситуации.

Голкипер "Йонг Генка" Брент Стивенс в матче против "Льежа" отбил пенальти на 90+5-й минуте. На кадрах видно, как болельщики начали общаться с игроком. После голкипер поаплодировал трибунам.

На днях Стивенс потерял отца, и фанаты таким образом выразили ему поддержку.

Президент "Генка" поблагодарил клуб и фанатов.

"Спасибо за утешительную поддержку Брента Стивенса по случаю его дебюта после смерти отца", - написал Пьер Крунен.

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К слову, "Йонг Генк" уступил "Льежу" со счётом 1:3, а Стивенс провёл свой дебютный матч.

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Источник:
RFC Liege
Опубликовал: Владислав Прийменко
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