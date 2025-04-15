Мемфис Депай рассказал о своей последней мечте как футболиста

В интервью форвард сборной Нидерландов и бразильского "Коринтианса" Мемфис Депай признался, что его последней мечтой как игрока является победа на Чемпионате мира-2026 в составе национальной команды.

"Моя последняя мечта как футболиста? Выиграть Чемпионат мира. Мы были очень близко в 2014 году в Бразилии.

Я хочу и в дальнейшем вдохновлять новое поколение. Показать им, что важно оставаться собой как на поле, так и вне его. Быть уверенным, не обращать внимания на чужие суждения, иметь собственный характер. Мы вступаем в новую эру, с игроками, которые имеют такой менталитет, и я верю, что, по-своему, сделал маленький вклад в это", – сказал Депай.