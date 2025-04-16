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Бывшая жена Тимощука: Благодаря Бандере выбила Толику в Зените лучший контракт

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Она вспомнила шокирующую фразу юриста "Зенита"

Бывшая жена Тимощука: Благодаря Бандере выбила Толику в Зените лучший контракт

Фото: ФК Зенит

Новина українською

Бывшая жена экс-хавбека сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, как осуществлялся его переход из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит".

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- Как происходил его переход?

- Я с утра до вечера сидела и перечитывала контракт с "Зенитом", проверяла каждое слово, глаза были красные. В одном пункте увидела, что Тимощуку запрещается выступать в других турнирах, даже в качестве амбассадора, кроме тех, где играет "Зенит". Я сразу сказала: "Стоп! Переписываем этот пункт. В Луцке отец Толика организовывает детский турнир имени Тимощука. И он что, не сможет туда приехать? Нам это не подходит".

Тут юрист "Зенита" меня ошарашил: "Если там не будут играть "бандеровцы", то можно и переписать". У меня аж глаза на лоб вылезли: "Какие "бандеровцы"? Там же дети играют". Он в ответ только улыбнулся.

Я тогда хорошо так завелась, говорю: "А вы знаете, что покупаете "бандеровца", потому что Тимощук с Запада Украины? Хватит! Не подписываем контракт". Мы втроем встаем, я, Толик, помощник Виталик Юрченко, и идем на выход. Поехали в ресторан пообедать. В тот вечер должен был прилететь Фурсенко для финального согласования с Ахметовым.

Юрист "Зенита" начал нам звонить и умолять, чтобы мы вернулись. В итоге мы договорились и я еще выбила для Толика лучший контракт, можно сказать, благодаря Бандере.

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- Тимощук был доволен, что удалось уйти из "Шахтера" в "Зенит"?

- Не то, что доволен... Из "Шахтера" в "Зенит" на самом деле никто не хотел особо уходить. Толик хотел где-то в европейском клубе поиграть. Просто так получилось, что продали в "Зенит", а оттуда уже можно было уйти в другой клуб.

Опять же, не потому, что в "Шахтере" плохо, а для развития. Футбольная карьера достаточно короткая. Представьте на секунду, что вы должны всю жизнь провести только в одном клубе. Из "Зенита" было легче вырваться.

- Если в "Шахтере" на пике Тимощук получал миллион долларов в год, то какая зарплата была в "Зените"?

- Значительно больше. Около трех миллионов в год. Но перед переходом в "Зенит" было тоже предложение от "Шахтера" на увеличение суммы контракта. Поэтому здесь выбор был не из-за денег, - рассказала Навроцкая.

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Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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aleks68
16.04.2025 в 13:40
глубоко насрать на эту падаль
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Комментарии 1
aleks68
16.04.2025 в 13:40
глубоко насрать на эту падаль
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