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Стало известно, к переходу в какие лиги открыт Погба после дисквалификации

Общие новости

Погба готовится к возвращению

Стало известно, к переходу в какие лиги открыт Погба после дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media

Новина українською

Французский полузащитник Поль Погба активно поддерживает форму в Майами и намерен вернуться на футбольное поле в следующем сезоне, подписав контракт с новым клубом.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, Погба открыт к переходу в клубы Бундеслиги, Ла Лиги или Лиги 1. Также рассматриваются варианты продолжения карьеры в МЛС и чемпионате Саудовской Аравии.

Напомним, Поль отбыл длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и сейчас имеет статус свободного агента.

Читайте такжеБывший нападающий Реала хочет заманить Поля Погба в Саудовскую Аравию
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Поль Погба
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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