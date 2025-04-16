Стало известно, к переходу в какие лиги открыт Погба после дисквалификации
Погба готовится к возвращению
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Qian Jun/MB Media
Французский полузащитник Поль Погба активно поддерживает форму в Майами и намерен вернуться на футбольное поле в следующем сезоне, подписав контракт с новым клубом.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, Погба открыт к переходу в клубы Бундеслиги, Ла Лиги или Лиги 1. Также рассматриваются варианты продолжения карьеры в МЛС и чемпионате Саудовской Аравии.
Напомним, Поль отбыл длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и сейчас имеет статус свободного агента.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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