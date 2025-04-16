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Сыграл 6 матчей в новом клубе. Футболист сборной Габона трагически погиб в возрасте 28 лет

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Сыграл 6 матчей в новом клубе. Футболист сборной Габона трагически погиб в возрасте 28 лет

Фото - Fegafoot

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Футболист сборной Габона трагически погиб в возрасте 28 лет.

Нападающий китайского "Чжэцзян" и сборной Габона Аарон Бупендза упал с 11-го этажа здания в Китае.

Сообщается, что власти Китая начали расследование для выяснения причины гибели. Было ли падение несчастным случаем, самоубийством или результатом злого умысла.

Федерация габонского футбола выразила соболезнования, отметив вклад футболиста.

"В свои 28 лет Бупендза запомнился как великий нападающий, который произвёл неизгладимое впечатление на Кубке африканских наций в Камеруне (в 2022 году).

Габонский нападающий, тренировавшийся в "Мунане" и "Бордо" во Франции, присоединился к китайской лиге после непродолжительной карьеры в Румынии.

FEGAFOOT и большая семья габонского футбола выражают искренние соболезнования его биологической семье в это трудное время", - написала федерация.

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Аарон Бупендза присоединился к "Чжэцзяну" в конце января 2025 года и сыграл 6 матчей за китайский клуб. В которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Владислав Прийменко
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