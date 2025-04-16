Роналду планирует подписать со своим клубом новый контракт
Новое соглашение может быть рассчитано на два года
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Португальский форвард Криштиану Роналду намерен продолжить свою карьеру в саудовском клубе "Аль-Наср".
По информации Marca, 40-летний нападающий рассматривает возможность пролонгации своего текущего контракта еще на два сезона. Хотя зарплата игрока останется неизменной, деловые отношения между Роналду и "Аль-Насром" могут выйти на новый уровень. В частности, рассматривается возможность включения в новое соглашение пункта о проценте владения саудовским клубом.
Сейчас действующий контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" завершается в конце июня 2025 года.
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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