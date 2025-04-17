Без ремонтады и немцев в ЛЧ, новые контракты лидеров ДК и Атлетико. Главные новости за 16 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 апреля.

"Арсенал" повторно переиграл "Реал" и на "Бернабеу", доведя общий счет до 1:5. Винисиус и Букайо Сака были самыми активными и обменялись голами после перерыва, но главным героем неожиданно стал баск Микель Мерино с двумя результативными действиями. В первом своем полуфинале ЛЧ с 2009-го года "канониры" сыграют с ПСЖ.

В среду обошлись даже без мини-камбеков. Позднего гола Фраттези в первой игре хватило "Интеру" для прохода "Баварии". Немцев в ответке тащил дуэт экс-игроков "Тоттенхэма", но за счет двух голов с угловых "нерадзурри" добыли ничью, и вместе с ней путевку в 1/2 финала.

Виталий Буяльский подписал новый контракт в "Динамо". Согласно соглашению, капитан проведет в киевском клубе еще два года. На момент окончания контракта Буяльскому исполнится 34 года.

"Атлетико" тоже договорился о сохранении лидера. Правда, пока неофициально. Антуан Гризманн договорился о новом соглашении с мадридским клубом на еще два сезона. Ради того, чтобы остаться, 34-летний француз пошел на понижение зарплаты.

В среду наконец доиграли второй тайм матча 5-го тура УПЛ "Кривбасс" – "Шахтер". "Горняки" не без приключений, но удержали минимальное преимущество на табло. Благодаря чему сократили отставание от "Динамо", с которым у них личная встреча через тур, до 7 пунктов.

Основной нападающий МЮ вылетел до конца сезона. Джошуа Зиркзее из-за травмы бедра пропустит остаток сезона. Эту информацию подтвердил тренер "дьяволов" Рубен Аморим перед матчем с "Лионом" в ЛЕ.