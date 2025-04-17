Юрген Клопп устал от работы в Ред Булл и может вернуться к тренерской деятельности
Однако его могут заинтересовать лишь два варианта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может вернуться к тренерской деятельности.
По информации от издания UOL Esporte, близкие к Юргену Клоппу источники говорят, что 57-летний немец устал от своей работы в "Ред Булл", но он готов покинуть свою должность только ради предложений от мадридского "Реала" или национальной сборной Бразилии. В королевском клубе ищут преемника Карло Анчелотти, а "селесао" уволили своего главного тренера Доривала Жуниора после позорного поражения от Аргентины (4:1) в квалификации к чемпионату мира.
Отмечается, что возможный уход Клоппа с должности глобального руководителя системы футбольных клубов "Ред Булл", в которую входит "РБ Лейпциг", "РБ Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллс", станет настоящей неожиданностью. На данный момент он зарабатывает около 12-14 миллионов евро в год.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что до этого Юрген Клопп работал с "Ливерпулем" в период с октября 2015 года по июнь 2024 года, выиграв с клубом 8 трофеев, в том числе титул АПЛ в сезоне 2019/20 и трофей Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.
Популярное сейчас
- Мартинес забил юбилейный гол за Интер. Лаутаро – лучший бомбардир-легионер в истории клуба
- УЕФА объяснила, почему судья не назначил пенальти в ворота Арсенала в матче против Реала в первом тайме
- Впереди - Барселона. Интер - Бавария 2:2. Видео голов и обзор матча
- Без ремонтады и немцев в ЛЧ, новые контракты лидеров ДК и Атлетико. Главные новости за 16 апреля
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет