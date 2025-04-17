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Юрген Клопп устал от работы в Ред Булл и может вернуться к тренерской деятельности

Общие новости

Однако его могут заинтересовать лишь два варианта

Юрген Клопп устал от работы в Ред Булл и может вернуться к тренерской деятельности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп может вернуться к тренерской деятельности.

По информации от издания UOL Esporte, близкие к Юргену Клоппу источники говорят, что 57-летний немец устал от своей работы в "Ред Булл", но он готов покинуть свою должность только ради предложений от мадридского "Реала" или национальной сборной Бразилии. В королевском клубе ищут преемника Карло Анчелотти, а "селесао" уволили своего главного тренера Доривала Жуниора после позорного поражения от Аргентины (4:1) в квалификации к чемпионату мира.

Отмечается, что возможный уход Клоппа с должности глобального руководителя системы футбольных клубов "Ред Булл", в которую входит "РБ Лейпциг", "РБ Зальцбург" и "Нью-Йорк Ред Буллс", станет настоящей неожиданностью. На данный момент он зарабатывает около 12-14 миллионов евро в год.

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Напомним, что до этого Юрген Клопп работал с "Ливерпулем" в период с октября 2015 года по июнь 2024 года, выиграв с клубом 8 трофеев, в том числе титул АПЛ в сезоне 2019/20 и трофей Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

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Источник:
UOL Esporte
Опубликовал: Андрей Журба
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