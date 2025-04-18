Триллер в Манчестере, позор в Лондоне, новый контракт ван Дейка и возможное прощание Анчелотти. Главные новости за 17 апреля

Вчера состоялся ответный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" после того, как во Франции оба коллектива разошлись ничьей 2:2. Начался матч очень хорошо для "красных дьяволов". Они вели в счете 2:0 и казалось, что спокойно завершат матч и пройдут дальше. Но до конца французы сравняли счет и все перешло в экстра-таймы.

Уже там "Лион" забил еще два гола, впрочем буквально за 5 минут манкунианцы отправили в ворота французов аж ТРИ мяча и вышли вперед по итогам противостояния. Фантастический камбэк от обеих команд, победный гол на счету Магуайра, подопечные Аморима прошли дальше.

Подопечные Анге Постекоглу были сильнее на протяжении всего двухматчевого противостояния с немцами, вот только конфертировать свое преимущество было трудно. После ничьей в первом матче, на этот раз им удалось обыграть своего соперника с минимальным счетом 1:0. Шансы на победу в турнире остаются. Они уже в шаге от финала.

Казалось, что у себя дома команда Марески может спокойно разобраться с варшавской "Легией" после того, как в первом матче на выезде обыграла их 3:0. Но нет, получилось все немного не так. Все-таки поляки не были близки к реальному камбэку, но смогли выиграть матч со счетом 2:1. Все равно дальше прошли лондонцы, однако этот вечер точно войдет в историю польского футбола. Впервые "Легия" выиграла официальный матч на английском поле.

Кроме прохода "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", в решающих матчах за финал турнира будут играть "Буде/Глимт", которые одолели "Лацио", и "Атлетик" Бильбао, которые обыграли "Рейнджерс". Поэтому у нас сложились пары на полуфиналы:

"Тоттенхэм" - "Буде-Глимт"

"Атлетик Бильбао" - "Манчестер Юнайтед"

Кроме того, что в эту стадию пробился "Челси", также вчера "Фиорентина" прошла "Целье", "Бетис" одолел "Ягеллонию", а "Юргорден" оформил камбэк против "Рапида". Поэтому сформировались полуфинальные пары:

"Фиорентина" - Бетис"

"Челси" - "Юргорден"

Капитан "Ливерпуля" продлил контракт с клубом. Английская команда сообщила, что Вирджил Ван Дейк останется еще на 2 года в команде. Футболист отреагировал на продление контракта. "Я очень счастлив, очень горд. Сейчас, когда я говорю об этом, в моей голове проносится столько эмоций. Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. То, что я сделал за свою карьеру, и то, что я могу продлить ее еще на два года в этом клубе, - это потрясающе, и я так счастлив", - заявил Ван Дейк.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет мадридский клуб после финала Кубка Испании 26 апреля, пишет Sky Sports.

По данным источника, 65-летний специалист поставил под сомнение свое будущее в стане "сливочных" после поражения в среду в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Арсенала", в котором его подопечные проиграли 1:2 дома и 1:5 по сумме двух матчей. Предполагается, что Анчелотти останется на своем посту до финала Кубка Испании против "Барселоны", но, как ожидается, покинет команду после этой игры.