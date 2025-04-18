Триллер в Манчестере, позор в Лондоне, новый контракт ван Дейка и возможное прощание Анчелотти. Главные новости за 17 апреля
Самые интересные новости за 17 апреля, которые вы могли пропустить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в фантастическом триллере прошел "Лион" и вышел в полуфинал Лиги Европы
Вчера состоялся ответный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Лионом" после того, как во Франции оба коллектива разошлись ничьей 2:2. Начался матч очень хорошо для "красных дьяволов". Они вели в счете 2:0 и казалось, что спокойно завершат матч и пройдут дальше. Но до конца французы сравняли счет и все перешло в экстра-таймы.
Уже там "Лион" забил еще два гола, впрочем буквально за 5 минут манкунианцы отправили в ворота французов аж ТРИ мяча и вышли вперед по итогам противостояния. Фантастический камбэк от обеих команд, победный гол на счету Магуайра, подопечные Аморима прошли дальше.
"Тоттенхэм" прошел "Айнтрахт" и будет играть в полуфинале Лиги Европы
Подопечные Анге Постекоглу были сильнее на протяжении всего двухматчевого противостояния с немцами, вот только конфертировать свое преимущество было трудно. После ничьей в первом матче, на этот раз им удалось обыграть своего соперника с минимальным счетом 1:0. Шансы на победу в турнире остаются. Они уже в шаге от финала.
"Челси" опозорился против "Легии" на своем поле, и все же прошел в полуфинал Лиги Конференций
Казалось, что у себя дома команда Марески может спокойно разобраться с варшавской "Легией" после того, как в первом матче на выезде обыграла их 3:0. Но нет, получилось все немного не так. Все-таки поляки не были близки к реальному камбэку, но смогли выиграть матч со счетом 2:1. Все равно дальше прошли лондонцы, однако этот вечер точно войдет в историю польского футбола. Впервые "Легия" выиграла официальный матч на английском поле.
Известны все пары полуфиналов Лиги Европы
Кроме прохода "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", в решающих матчах за финал турнира будут играть "Буде/Глимт", которые одолели "Лацио", и "Атлетик" Бильбао, которые обыграли "Рейнджерс". Поэтому у нас сложились пары на полуфиналы:
- "Тоттенхэм" - "Буде-Глимт"
- "Атлетик Бильбао" - "Манчестер Юнайтед"
Известны все полуфинальные пары Лиги Конференций
Кроме того, что в эту стадию пробился "Челси", также вчера "Фиорентина" прошла "Целье", "Бетис" одолел "Ягеллонию", а "Юргорден" оформил камбэк против "Рапида". Поэтому сформировались полуфинальные пары:
- "Фиорентина" - Бетис"
- "Челси" - "Юргорден"
"Ливерпуль" официально продлил контракт с Вирджилом ван Дейком
Капитан "Ливерпуля" продлил контракт с клубом. Английская команда сообщила, что Вирджил Ван Дейк останется еще на 2 года в команде. Футболист отреагировал на продление контракта. "Я очень счастлив, очень горд. Сейчас, когда я говорю об этом, в моей голове проносится столько эмоций. Это чувство гордости, это чувство радости. Это просто невероятно. То, что я сделал за свою карьеру, и то, что я могу продлить ее еще на два года в этом клубе, - это потрясающе, и я так счастлив", - заявил Ван Дейк.
Анчелотти может покинуть мадридский "Реал" еще до конца сезона
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет мадридский клуб после финала Кубка Испании 26 апреля, пишет Sky Sports.
По данным источника, 65-летний специалист поставил под сомнение свое будущее в стане "сливочных" после поражения в среду в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Арсенала", в котором его подопечные проиграли 1:2 дома и 1:5 по сумме двух матчей. Предполагается, что Анчелотти останется на своем посту до финала Кубка Испании против "Барселоны", но, как ожидается, покинет команду после этой игры.
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