Месси - об изменениях в игре: Стараюсь адаптироваться. Я приобрел новые качества
Не отстает от трендов
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37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о своей адаптации к современному футболу.
"С кем бы я не играл в атаке. Будь то с Луисом [Суарес] или молодыми футболистами из национальной сборной [Лаутаро и Альваресом], я стараюсь адаптироваться. У меня больше нет тех возможностей, которые были у меня в молодости, но я стараюсь помогать. В каком-то смысле это хорошо, потому что я приобрел новые качества", - отметил аргентинец.
В этом сезоне Месси отличился 8 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах на клубном уровне.
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