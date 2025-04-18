Месси - об изменениях в игре: Стараюсь адаптироваться. Я приобрел новые качества

37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о своей адаптации к современному футболу.

"С кем бы я не играл в атаке. Будь то с Луисом [Суарес] или молодыми футболистами из национальной сборной [Лаутаро и Альваресом], я стараюсь адаптироваться. У меня больше нет тех возможностей, которые были у меня в молодости, но я стараюсь помогать. В каком-то смысле это хорошо, потому что я приобрел новые качества", - отметил аргентинец.