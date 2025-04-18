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Месси - об изменениях в игре: Стараюсь адаптироваться. Я приобрел новые качества

Общие новости
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Не отстает от трендов

Месси - об изменениях в игре: Стараюсь адаптироваться. Я приобрел новые качества

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

37-летний нападающий "Интер Майами" Лионель Месси рассказал о своей адаптации к современному футболу.

"С кем бы я не играл в атаке. Будь то с Луисом [Суарес] или молодыми футболистами из национальной сборной [Лаутаро и Альваресом], я стараюсь адаптироваться. У меня больше нет тех возможностей, которые были у меня в молодости, но я стараюсь помогать. В каком-то смысле это хорошо, потому что я приобрел новые качества", - отметил аргентинец.

В этом сезоне Месси отличился 8 голами и 3 результативными передачами в 10 матчах на клубном уровне.

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