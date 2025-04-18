"Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился своим мнением о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.

"Пеп Гвардиола из другого мира. Он другой, он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели копировать нас. На самом деле, он как бы навредил футболу, потому что люди пытались играть как наша "Барселона", - сказал он в интервью Simplemente Futbol.