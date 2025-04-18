"Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу
В хорошем смысле
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Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси поделился своим мнением о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле.
"Пеп Гвардиола из другого мира. Он другой, он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели копировать нас. На самом деле, он как бы навредил футболу, потому что люди пытались играть как наша "Барселона", - сказал он в интервью Simplemente Futbol.
Напомним, Месси выступал под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год в составе "Барселоны".
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Источник:Simplemente Futbol
Опубликовал: Александр Бураков
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