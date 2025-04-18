Adidas выпустил эксклюзивные бутсы Messi+10
Новинка от Adidas
Getty Images/Global Images Ukraine
Компания Adidas представила свою новейшую разработку - уникальные футбольные бутсы, созданные специально для легендарного аргентинца Лионеля Месси.
Новинка является обновленной версией прошлогодней модели F50 Triunfo Estelar. Главным визуальным отличием стала надпись "Messi + 10".
Сообщается, что эти бутсы, доступные как во взрослом, так и в детском размерах, уже можно приобрести на официальном сайте Adidas.
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