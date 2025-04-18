Adidas выпустил эксклюзивные бутсы Messi+10

Компания Adidas представила свою новейшую разработку - уникальные футбольные бутсы, созданные специально для легендарного аргентинца Лионеля Месси.

Новинка является обновленной версией прошлогодней модели F50 Triunfo Estelar. Главным визуальным отличием стала надпись "Messi + 10".

Сообщается, что эти бутсы, доступные как во взрослом, так и в детском размерах, уже можно приобрести на официальном сайте Adidas.