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В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП

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В возрасте 39 лет. Экс-футболист РБ Зальцбург и сборной Хорватии погиб в ДТП

Фото - HNS

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Экс-футболист сборной Хорватии погиб в ДТП в возрасте 39 лет.

Федерация футбола Хорватии сообщила, что экс-полузащитник "РБ Зальцбурга" Никола Покривач погиб в ДТП в Карловаце.

Сообщается, что футболист в последние годы тяжело болел. Федерация выразила соболезнования.

"HNS выражает глубокие соболезнования его семье в связи с этой невосполнимой утратой. Покойся с миром", - написала федерация.

Всего Покривач сыграл в 253-х матчах в своей карьере. Больше всего матчей футболист провёл за "Динамо Загреб" (63) и "РБ Зальцбург" (46).

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За сборную Хорватии игрок провёл 15 поединков.

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Источник:
HNS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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