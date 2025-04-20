Экс-нападающий Арсенала и Милана забил первый гол в MLS. Видео
Супергол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-нападющий "Арсенала" и "Милана" забил первый гол в MLS.
Оливье Жиру в матче против "Портленда" отметился дебютным голом в Лиге. "Лос-Анджелес" в конце первого тайма получил право на штрафной. Французский футболист готовился его исполнять.
Пушечным ударом он направил мяч в сторону ворот. Снаряд ударился об прекладину и по итогу оказался в сетке. MLS показала видео.
Olivier Giroud's first MLS goal is a beauty of a free kick. ???? pic.twitter.com/Dl6X6hvhCO— Major League Soccer (@MLS) April 20, 2025
Этот гол стал дебютным для французского нападающего в MLS. За "Лос-Анджелес" футболист уже отметился тремя забитыми голами и одной голевой передачей в 28-ми матчах во всех турнирах.
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К слову, "Лос-Анджелес" и "Портленд" сыграли вничью 3:3.
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