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Экс-нападающий Арсенала и Милана забил первый гол в MLS. Видео

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Экс-нападающий Арсенала и Милана забил первый гол в MLS. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападющий "Арсенала" и "Милана" забил первый гол в MLS.

Оливье Жиру в матче против "Портленда" отметился дебютным голом в Лиге. "Лос-Анджелес" в конце первого тайма получил право на штрафной. Французский футболист готовился его исполнять.

Пушечным ударом он направил мяч в сторону ворот. Снаряд ударился об прекладину и по итогу оказался в сетке. MLS показала видео.

Этот гол стал дебютным для французского нападающего в MLS. За "Лос-Анджелес" футболист уже отметился тремя забитыми голами и одной голевой передачей в 28-ми матчах во всех турнирах.

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К слову, "Лос-Анджелес" и "Портленд" сыграли вничью 3:3.

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Оливье Жиру Лос-Анжелес
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Источник:
MLS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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