Экс-нападающий Арсенала и Милана забил первый гол в MLS. Видео

Экс-нападющий "Арсенала" и "Милана" забил первый гол в MLS.

Оливье Жиру в матче против "Портленда" отметился дебютным голом в Лиге. "Лос-Анджелес" в конце первого тайма получил право на штрафной. Французский футболист готовился его исполнять.

Пушечным ударом он направил мяч в сторону ворот. Снаряд ударился об прекладину и по итогу оказался в сетке. MLS показала видео.

Olivier Giroud's first MLS goal is a beauty of a free kick. ???? pic.twitter.com/Dl6X6hvhCO