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Матчи польской Экстраклясы начнутся с минуты молчания. Известна причина

Общие новости

Мотив вполне понятен

Матчи польской Экстраклясы начнутся с минуты молчания. Известна причина

Фото - Ekstraklasa

Новина українською

Матчи 29-го тура польской Экстраклясы начнутся с минуты молчания в связи со смертью Папы Римского.

В понедельник, 21-го апреля, стало известно, что несколько игр в Серии А будут перенесены на неопределенный срок, а в Польше решили не менять график проведения поединков, но решили почтить память главы католической церкви.

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Добавим, что Франциск был 266-м Папой Римским, он был избран 19-го марта 2013 года.

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Источник:
PiłkaNożna.pl
Опубликовал: Андрей Журба
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