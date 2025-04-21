Матчи польской Экстраклясы начнутся с минуты молчания. Известна причина

Матчи 29-го тура польской Экстраклясы начнутся с минуты молчания в связи со смертью Папы Римского.

В понедельник, 21-го апреля, стало известно, что несколько игр в Серии А будут перенесены на неопределенный срок, а в Польше решили не менять график проведения поединков, но решили почтить память главы католической церкви.

❗️ W związku ze śmiercią Papieża Franciszka pozostałe mecze 29. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy. — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 21, 2025

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Добавим, что Франциск был 266-м Папой Римским, он был избран 19-го марта 2013 года.