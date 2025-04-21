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Форвард Аль-Иттифака стал владельцем литовского клуба

Общие новости

Об этом пишет Фабрицио Романо

Форвард Аль-Иттифака стал владельцем литовского клуба

x.com/FabrizioRomano

Новина українською

Нападающий саудовского "Аль-Иттифака" Мусса Дембеле стал новым владельцем литовского футбольного клуба "Миния". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

28-летний форвард оформил все необходимые документы через свою инвестиционную группу Triple M, которая также владеет футбольным клубом "Манса".

Добавим, что "Миния" занимает девятое место в Первой лиге Литвы.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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