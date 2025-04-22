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Два результативных действия Бензема помогли Аль-Иттихаду обыграть Аль-Иттифак

Общие новости
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37-летний француз все еще в форме

Два результативных действия Бензема помогли Аль-Иттихаду обыграть Аль-Иттифак

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Иттихад" одержал победу над "Аль-Иттифаком" (3:2) в матче 29-го тура саудовской Про-лиги.

Голом и ассистом в составе хозяев отличился звездный нападающий Карим Бензема.

За пять туров до окончания чемпионата "Аль-Иттихад" находится на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя в виде "Аль-Хиляля" на шесть очков.

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Саудовская Аравия. 29-й тур

"Аль-Иттихад" – "Аль-Иттифак" 3:2

Голы: Перейра, 11, Бензема, 35, Ауар, 45+2 – Витинья, 5, Перейра, 83 (автогол)

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