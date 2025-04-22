Два результативных действия Бензема помогли Аль-Иттихаду обыграть Аль-Иттифак
37-летний француз все еще в форме
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Иттихад" одержал победу над "Аль-Иттифаком" (3:2) в матче 29-го тура саудовской Про-лиги.
Голом и ассистом в составе хозяев отличился звездный нападающий Карим Бензема.
За пять туров до окончания чемпионата "Аль-Иттихад" находится на вершине турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя в виде "Аль-Хиляля" на шесть очков.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Саудовская Аравия. 29-й тур
"Аль-Иттихад" – "Аль-Иттифак" 3:2
Голы: Перейра, 11, Бензема, 35, Ауар, 45+2 – Витинья, 5, Перейра, 83 (автогол)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Может сложиться ситуация, при которой Шахтеру будет выгодна победа в турнире Динамо
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
- "Он из другого мира". Месси рассказал, чем Гвардиола навредил футболу
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000