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Оригинально. В матче Чемпионата Бельгии со скамейки запасных прервали атаку соперника. Видео

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Нет предела совершенству

Оригинально. В матче Чемпионата Бельгии со скамейки запасных прервали атаку соперника. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefan Brauer/DeFodi Images

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В матче Чемпионата Бельгии сотрудник клуба прервал атаку соперника.

Поединок между "Генком" и "Юнионом Сент-Жиллуа" запомнился необычным случаем. На последних минутах матча футболисты хозяев пошли в атаку. Со стороны скамейки запасных на поле появился второй мяч и атаку пришлось прекратить.

Виновного так и не нашли. Рефери указал это в своём отчёте.

"Никто из официальных лиц матча на поле не смог точно определить виновного. Главный тренер, как описано в правилах игры, несет ответственность за поведение лиц, находящихся в его технической зоне", - написал рефери Джаспер Вергут.

Момент попал в трансляцию

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К слову, матч между "Генком" и "Юнионом Сент-Жиллуа" закончился со счётом 1:2. У обоих команд по 40 очков, но "Юнион" выше по лучшей разнице голов и занимает второе место в Чемпионате Бельгии.

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Источник:
Sporza
Опубликовал: Владислав Прийменко
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