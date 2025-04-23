Луческу получит от Зенита предложение посетить Россию

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу получил приглашение от российского "Зенита" посетить матч легенд, который состоится 25 мая в Санкт-Петербурге.

Впрочем, как пишут РосСМИ, тренер отклонил приглашение, однако добавляют, что румынскому специалисту якобы было приятно получить приглашение на игру.

Напомним, Луческу был главным тренером "Зенита" в сезоне 2016/17. В 2004-2016 годах румын тренировал "Шахтер", а в 2020-2023 - "Динамо". Он девять раз выигрывал чемпионат Украины по футболу.

В августе 2024 года Луческу возглавил национальную сборную Румынии по футболу.

В тренерском штабе Зенита сейчас работает бывший подопечный Луческу Анатолий Тимощук, которого лишили спортивных званий в Украине . С января 2023 Тимощук находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.