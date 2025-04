Абрамович нарушил тишину о продаже Челси

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович впервые за четыре года решил дать интервью журналисту Нику Пьюроллу, который написал книгу "Санкционированные: История продажи Челси" (Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC), которая выйдет в конце мая этого года.

Как отмечает журналист Низаар Кинселла из издания BBC, в этой книге Абрамович обсудит продажу клуба американцу Тодду Боэли в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что средства от продажи (2,3 млрд фунтов стерлингов) остаются на замороженном банковском счете.