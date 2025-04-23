Абрамович нарушил тишину о продаже Челси
В мае выйдет его эксклюзивное интервью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович впервые за четыре года решил дать интервью журналисту Нику Пьюроллу, который написал книгу "Санкционированные: История продажи Челси" (Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC), которая выйдет в конце мая этого года.
Как отмечает журналист Низаар Кинселла из издания BBC, в этой книге Абрамович обсудит продажу клуба американцу Тодду Боэли в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что средства от продажи (2,3 млрд фунтов стерлингов) остаются на замороженном банковском счете.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Снова угрожают выйти из переговоров. США выдвинули ультиматум Украине и России
- Винисиус может быть отстранен от футбола на два года. Что случилось?
- "Последнее предложение Трампа": Axios раскрыл подробности мирного плана для Украины и РФ
- Синчук и Трубин в символических сборных, известна судьба Григорчука в ЛНЗ. Главные новости за 21 апреля
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000