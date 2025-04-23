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Абрамович нарушил тишину о продаже Челси

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В мае выйдет его эксклюзивное интервью

Абрамович нарушил тишину о продаже Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович впервые за четыре года решил дать интервью журналисту Нику Пьюроллу, который написал книгу "Санкционированные: История продажи Челси" (Sanctioned The Inside Story of the Sale of Chelsea FC), которая выйдет в конце мая этого года.

Как отмечает журналист Низаар Кинселла из издания BBC, в этой книге Абрамович обсудит продажу клуба американцу Тодду Боэли в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Напомним, что средства от продажи (2,3 млрд фунтов стерлингов) остаются на замороженном банковском счете.

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Роман Абрамович Челси (Лондон)
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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