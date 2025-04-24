Камбек Динамо, экстра-таймы Шахтера и сюрприз в миланском дерби. Главные новости за 23 апреля

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 23 апреля.

Два разных тайма провели во Львове "Буковина" и "Динамо". Первый тайм полуфинала андердог выиграл, но после перерыва киевляне выпустили лидеров и довели дело до разгрома. Вдохновитель камбека – Назар Волошин.

"Шахтеру" со жребием в Кубке Украины повезло куда меньше – вслед за "Александрией" их ждало "Полесье". И подопечным Марино Пушича снова понадобились экстра-таймы, чтобы добиться своего. Классическому в финале быть!

Чрезвычайная ситуация в среду была в Кривом Роге. "Кривбасс" не завершил тренировку из-за пожара на тренировочной базе. К счастью, никто не пострадал.

Возвращаемся к кубкам! В Италии "Милан" неожиданно разгромил "Интер" в ответном полуфинале, разбив надежды соседей на требл. В финале на 99% им будет противостоять "Болонья", крупно выигравшая в гостях первую игру у "Эмполи".

И снова "Болонья". Команда Винченцо Итальяно сохранила свое место в зоне ЛЧ по итогам 33 туров. А все благодаря оплошности "Ювентуса", влетевшего одному из аутсайдеров. Параллельно победы добыли "Лацио" и "Фиорентина", что обострило борьбу за топ-4 до предела.

"Реал" спокойно одолел "Хетафе", продолжив погоню за "Барсой" в Ла Лиге. Накануне финала Кубка Короля Анчелотти сильно ротировал, и потому результат был довольно скромным. Тем не менее, отставание сократили до 4 пунктов за 5 туров до финиша.

"Барселона" договорилась о новом контракте с Ханси Фликом. Лидерство в чемпионате, выход в финал Кубка и полуфинал ЛЧ позволили немцу разжиться продлением контракта еще на год. Официально об этом объявят ближе к концу сезона.